Israele Tajani | Favorevoli a sanzioni anche contro ministri dai toni violenti

Il governo Meloni è favorevole alle sanzioni nei confronti di Israele. Lo ha confermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Bisogna vedere, ancora non si è riunito il Consiglio e le proposte sono state annunciate ieri sera dalla Commissione Europea. Ho detto quelle che sono le nostre risposte: siamo favorevoli alle sanzioni, alle nuove sanzioni economiche perché dobbiamo ricordare che noi già abbiamo inflitto sanzioni ai coloni, compresa l’Italia. Nell’ambito della scelta europea siamo favorevoli alle sanzioni ai ministri che hanno usato toni violenti e inaccettabili, siamo favorevoli alle sanzioni nei confronti dei terroristi di Hamas e valuteremo insieme agli altri Paesi europei gli aspetti di sanzioni di tipo commerciale”, ha detto il vicepremier a margine del question time in Senato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
