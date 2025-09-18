Israele Super Sparta | la promessa autarchica di Netanyahu

Benjamin Netanyahu non parla più solo di sicurezza. Alla conferenza economica di Tel Aviv ha scelto un lessico che rivela più di mille comunicati militari: Israele dovrà diventare una "Super Sparta" (parafrasando quanto scritto nell'Internazionale). Ovviamente, il paragone non è scelto a caso: Sparta è sempre stata vista come un simbolo di disciplina, guerra permanente, gerarchia sociale spietata. Inoltre, l'immaginario evocherebbe anche la riduzione in schiavitù di intere popolazioni, in un modello non di democrazia, ma di obbedienza cieca allo Stato.

La visione di Netanyahu di Israele come "Super Sparta" significa assedio eterno - Il richiamarsi costantemente al Vecchio Testamento, saccheggiandolo perfino per denominare le operazioni militari.

Con il richiamo a Sparta e l'attacco alle élite occidentali, il premier israeliano legittima una strategia che divide Gerusalemme dai suoi alleati e lo rende sempre più dipendente da Donald Trump.