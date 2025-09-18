Israele sta radendo al suolo Gaza City Colpito pure un ospedale pediatrico

“Se Hamas non libererà gli ostaggi e non si disarmerà, la Striscia di Gaza sarà distrutta”. A due giorni dall’inizio dell’offensiva terrestre sulla prima città della Palestina, il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, continua a usare toni forti che allontanano le prospettive di pace e fanno presagire come l’intera operazione – che ha causato almeno 100 morti nelle ultime 24 ore – sia soltanto agli inizi. “La grande forza usata per questo attacco serve a sconfiggere direttamente Hamas”, creando al contempo “una leva più ampia per il rilascio degli ostaggi”, ha aggiunto il ministro, per poi spiegare che il governo di Benjamin Netanyahu vuole “prendere il controllo di Gaza City” perché “è il principale simbolo di governo di Hamas” e perché, a suo dire, “se Gaza cade, loro cadranno”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Israele sta radendo al suolo Gaza City. Colpito pure un ospedale pediatrico

