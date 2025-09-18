Israele revoca il visto a Bonelli Fratoianni e alla delegazione di Avs

Israele ha revocato il visto d’ingresso a tutta la delegazione di Avs che ad aprile è stata in Cisgiordania e che si sarebbe dovuta recare nuovamente in Medio Oriente. Il gruppo è composto da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, Peppe De Cristofaro, Marco Grimaldi, Franco Mari e Luisa Morgantini. Quest’ultima già vicepresidente del Parlamento europeo e presidente di AssopacePalestina. Bonelli: «Questa è la democrazia di Netanhayu». Fratoianni lo ha spiegato ai giornalisti ai giornalisti davanti alla Camera. Ha affermato che l’ambasciata israeliana «ha comunicato a me e agli altri parlamentari di Avs che sono stati in missione in Cisgiordiana che il nostro status è stato revocato». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Israele revoca il visto a Bonelli, Fratoianni e alla delegazione di Avs

In questa notizia si parla di: israele - revoca

Guerra a Gaza, Bonelli (Avs): "Il Governo non revoca accordo militare con Israele, è complicità" – Il video

Accordo di associazione Ue-Israele, nessuna revoca o sospensione e le lobby pro-Tel Aviv si sono già mosse per prevenire lo scenario

Israele revoca i visti degli inviati australiani presso l’Autorità Nazionale Palestinese

"Questa la loro democrazia", Israele gli revoca il visto e Bonelli attacca - X Vai su X

In Aula lo scontro tra Angelo Bonelli (AVS) e il Governo sul tema della cooperazione militare con Israele. Accuse di complicità e richieste di revoca dell’intesa, mentre il sottosegretario Silli difende la scelta: «Protezione dovuta, la cooperazione resta uno strum - facebook.com Vai su Facebook

Questa la loro democrazia, Israele gli revoca il visto e Bonelli attacca; Israele revoca il visto a Bonelli e a una delegazione di Avs: Netanyahu ferma chi critica; Israele nega il visto alla delegazione Avs con Fratoianni e Bonelli: erano stati in Cisgiordania.

Israele revoca il visto a Bonelli e a una delegazione di Avs: "Netanyahu ferma chi critica" - La delegazione si sarebbe dovuta recare a ottobre in Cisgiordania, dopo che una missione analoga si era già svolta la scorsa primavera ... today.it scrive

Israele, la denuncia di Bonelli: "A me e alla delegazione Avs revocato il visto" - Israele revoca il visto ad Angelo Bonelli e all'intera delegazione di Alleanza Verdi Sinistra, che a ottobre si sarebbe dovuta recare in Cisgiordania, dopo che una missione analoga si er ... Come scrive msn.com