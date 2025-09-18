Israele prosegue l' offensiva nella Striscia | bombe sugli ospedali oltre 80 morti | Meloni | L' Italia non condivide la scelta di occupare Gaza City
Bruxelles sospende il sostegno bilaterale e annuncia sanzioni allo Stato ebraico. Il Papa: "Sono vicino alla gente di Gaza, le condizioni sono inaccettabili". Netanyahu: "Chi ci condanna è ipocrita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Israele raggiunge cessate fuoco con la Siria ma prosegue raid a Gaza: oltre 40 morti in centro aiuti
Israele si scagiona, archiviate l'88% delle indagini su Gaza, una sola condanna da ottobre 2023 e 46 casi chiusi, intanto il massacro prosegue
"Distruggeremo Gaza City se Hamas non rilascia ostaggi": Israele prosegue la campagna a Gaza
Gaza City, prosegue l'avanzata: Israele apre seconda via di fuga per i residenti
#Medioriente, prosegue l'operazione di terra da parte di #Israele su #GazaCity con attacchi anche con droni ed elicotteri. Fonti della striscia hanno riferito che tank israeliani sono entrati nel cuore della città. Il minsitro #Katz dice: "Non torneremo indietro"
Esercito israeliano: Potente attacco, truppe entrate a Gaza City - Migliaia di israeliani hanno protestato stasera davanti alla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme; Israele continua a colpire a Gaza City. Il ministro delle Finanze israeliano Smotrich: “La Striscia, una miniera d’oro”; A Gaza prosegue l’offensiva.
Gaza, raid senza fine sulla Striscia. Smotrich choc: "Sarà una miniera d'oro immobiliare"
Israele continua l'offensiva di terra su Gaza City: apre un corridoio di fuga e attacca l'Onu - Israele ha annunciato mercoledì l'apertura di una nuova "rotta temporanea" per consentire ai residenti di fuggire da Gaza City, mentre lanciava una massiccia offensiva di terra dopo i pesanti bombarda