Bruxelles sospende il sostegno bilaterale e annuncia sanzioni allo Stato ebraico. Il Papa: "Sono vicino alla gente di Gaza, le condizioni sono inaccettabili". Netanyahu: "Chi ci condanna è ipocrita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Israele, prosegue l'offensiva nella Striscia: bombe sugli ospedali, oltre 80 morti | Meloni: "L'Italia non condivide la scelta di occupare Gaza City"