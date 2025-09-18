Israele non si ferma A Gaza è caccia all’ultimo comandante di Hamas ad ogni costo

Secondo quanto riferisce Israel Hayom, l’operazione «Gideon’s Chariots II» lanciata martedì dalle Forze di Difesa israeliane ha tra i suoi obbiettivi principali Ezz El-Din al-Haddad, descritto come «l’ultimo comandante di Hamas a Gaza». Il leader jihadista, considerato oggi il capo dell’ala militare del movimento, si sarebbe rintanato nei tunnel insieme a migliaia di combattenti, continuando a sfuggire alla caccia israeliana. Dall’inizio della guerra, infatti, è sopravvissuto a sei tentativi di assassinio, tre dei quali condotti nelle ultime settimane. Al-Haddad non è una figura qualunque. All’inizio del conflitto guidava la Brigata di Gaza City, composta da sei battaglioni con circa seimila miliziani, ed era parte del ristretto comitato che decise l’attacco del 7 ottobre, il massacro che ha cambiato il corso della guerra. 🔗 Leggi su Panorama.it

