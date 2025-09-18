Israele non c’entra con la morte di Kirk

Netanyahu punta il dito sul Qatar: "Mostruose bugie" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - “Israele non c’entra con la morte di Kirk”

In questa notizia si parla di: israele - entra

Perché la bandiera dell’Ue non c’entra nulla con Israele e la Madonna, anche se Tajani dice di sì

Perché la bandiera dell’Ue non c’entra nulla con Israele e la Madonna, anche se Tajani dice di sì

La propaganda di Israele entra nei giornali italiani: il caso Avvenire

Israele è entrata a Gaza City con l’esercito. Il genocidio ha fatto un ulteriore passo avanti. Io sono inviato per Fanpage.it sulla barca di TOM – Tutti gli Occhi sul Mediterraneo, e da questa barca sono partito per ascoltare le opinioni degli equipaggi. Poi sono pa - facebook.com Vai su Facebook

L'esercito di Israele è entrato a Gaza City Onu: in atto un genocidio I soldati di Idf sono nel cuore della capitale della Striscia ? familiari degli ostaggi dichiarano lo «stato di emergenza» e allestiscono un accampamento davanti a casa di Netanyahu - X Vai su X

Israele dietro l'omicidio di Charlie Kirk? L'allusione di Marco Rizzo - Charlie Kirk è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco mercoledì 10 settembre durante un evento pubblico alla Utah Valley University. Si legge su tag24.it

Rabbia e sgomento per Charlie Kirk, da Meloni a Israele: "Ferita profonda per la democrazia" - Charles James Kirk, detto Charlie, è stato ucciso da un colpo di proiettile che lo ha raggiunto al collo durante un evento pubblico ... Segnala iltempo.it