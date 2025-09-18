Israele le sanzioni Ue mandano in tilt l’Italia | Fitto diserta la commissione Meloni segue Merz

La vicinanza del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al presidente Usa, Donald Trump, le impedisce di colpire troppo duramente Israele. Sembrerebbe, comunque, che il premier sia piuttosto turbata dal comportamento di Benjamin Netanyahu, pur non essendo arrivata al punto di voler interrompere i rapporti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele, le sanzioni Ue mandano in tilt l’Italia: Fitto diserta la commissione, Meloni segue Merz

In questa notizia si parla di: israele - sanzioni

Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu”

Consiglio europeo, il premier spagnolo Sanchez parte all’attacco: «Stop immediato all’accordo Ue-Israele: subito sanzioni come per la Russia»

Sanzioni alla Russia ma non a Israele: Sanchez contro il “doppio standard” dell’Ue

"Le #sanzioni a #Israele sono solo state proposte dalla Commissione. Sono dirette a soggetti specifici ed escludono le #armi, che sarebbe contro noi stessi. Per fermare #Netanyahu servirebbe premere su #Trump che lo copre. Cosa che non fa nessuno" @ - X Vai su X

askanews. . La Russa: sanzioni sì, ma non dimentichiamo cosa ha subito Israele - facebook.com Vai su Facebook

“Sanzioni ai coloni israeliani? Sono inutili, la loro è una violenza di stato; Ursula von der Leyen: Proporremo sanzioni contro Israele; Europa-Israele: qualcosa è cambiato?.

Israele, ecco le tardive sanzioni Ue. Ora tocca ai governi dei 27 - Israele (Europa) La Commissione europea ha svelato il pacchetto di misure contro Israele per provare a mettere un freno all’azione militare a Gaza, ormai in fase più che avanzata, e alle ripetute viol ... Segnala ilmanifesto.it

Medio Oriente, l'Ue si sbilancia e manda un segnale. Kallas: "Sanzioni contro i ministri israeliani estremisti e Hamas" - "Oggi al Collegio dei Commissari abbiamo discusso della situazione a Gaza, l'operazione a Gaza City rappresenta un'escalation della guerra, oggi presentiamo un robusto pacchetto di sanzioni: l'obietti ... Da affaritaliani.it