Israele la guerra a Gaza in diretta | Papa | Santa Sede non si esprime su genocidio Spagna apre indagine su sospetti crimini nella Striscia
Le ultime notizie sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas dopo l'assalto finale nella Striscia da parte dell'esercito israeliano: il ministro israeliano Smotrich definisce Gaza "una miniera d'oro immobiliare". Ue sospende aiuti, Onu: "Donne costrette a partorire per strada, questo orrore deve finire". Oggi in Senato question time con Tajani e Crosetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: israele - guerra
Khamenei riappare in pubblico dopo la fine della guerra con Israele
Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”
Trump, 'proseguire la guerra a Gaza danneggia Israele'
La guerra di Israele a Gaza è difesa della memoria e promozione della libertà civile in un mondo che non la conosce, non ozio belligerante - di @ferrarailgrasso - X Vai su X
La guerra di Israele a Gaza è difesa della memoria e promozione della libertà civile in un mondo che non la conosce, non ozio belligerante - di Giuliano Ferrara - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Medioriente, bombe di Israele vicino agli ospedali: 83 morti dall'alba. LIVE; Israele - Gaza, le news. Starmer riconoscerà la Palestina. Smotrich: “Gaza miniera d’oro”; Israele-Hamas, la guerra a Gaza in diretta | Spagna apre indagine su sospetti crimini di Israele a Gaza. Bombe Israele vicino a ospedali, 83 morti dall'alba. Tajani: «Aderiremo a dichiarazione Onu sullo Stato di Palestina».
israele-hamas-guerra-gaza-diretta-live-news-18-settembre-2025 - Le ultime notizie sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas dopo l'assalto finale nella Striscia da parte dell'esercito israeliano: il ministro israeliano ... Segnala fanpage.it
Guerra Medioriente, bombe di Israele vicino agli ospedali: 83 morti dall'alba. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Medioriente, bombe di Israele vicino agli ospedali: 83 morti dall'alba. Si legge su tg24.sky.it