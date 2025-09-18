Israele la guerra a Gaza in diretta | ieri altri 99 morti Il ministro delle finanze | La Striscia sarà una miniera d'oro
Le ultime notizie sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas dopo l'assalto finale nella Striscia da parte dell'esercito israeliano: il ministro israeliano Smotrich definisce Gaza "una miniera d'oro immobiliare". Ue sospende aiuti, Onu: "Donne costrette a partorire per strada". Oggi in Senato question time con Tajani e Crosetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Khamenei riappare in pubblico dopo la fine della guerra con Israele
Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”
Trump, 'proseguire la guerra a Gaza danneggia Israele'
Israele - Gaza, le news. Starmer riconoscerà la Palestina. Smotrich: “Gaza miniera d’oro”; Medioriente, nuovi attacchi su Gaza City: migliaia in fuga; Le notizie di martedì 16 settembre sul conflitto in Medio Oriente.
