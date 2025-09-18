Israele Italia pronta a proporre delle sanzioni

Prosegue l’offensiva israeliana nella striscia di Gaza, con missili lanciati vicini a luoghi d’interesse della zona. Presi di mira principalmente gli ospedali funzionanti, intanto l’Italia si prepara a proporre sanzioni verso i ministri estremisti israeliani Giorno 713 Il conflitto in medio oriente raggiunge, ufficialmente, il giorno 713. Quasi due anni, dunque, che ormai il terzo . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

