Israele film filopalestinese The Sea vince Ophir Awards e ottiene nomination all' Oscar ritorsione di Tel Aviv | taglio fondi all' Academy nazionale

La pellicola diretta dal regista israeliano Shai Carmeli-Pollak, racconta la storia di Muhammad Gazawi, ragazzo palestinese di 12 anni che vive sotto occupazione in Cisgiordania e rischia la vita per raggiungere per la prima volta la spiaggia di Tel Aviv In Israele, il film filopalestinese "T. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele, film filopalestinese "The Sea" vince Ophir Awards e ottiene nomination all'Oscar, ritorsione di Tel Aviv: taglio fondi all'Academy nazionale

