Israele film filopalestinese The Sea vince Ophir Awards e ottiene nomination all' Oscar ritorsione di Tel Aviv | taglio fondi all' Academy nazionale

Ilgiornaleditalia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pellicola diretta dal regista israeliano Shai Carmeli-Pollak, racconta la storia di Muhammad Gazawi, ragazzo palestinese di 12 anni che vive sotto occupazione in Cisgiordania e rischia la vita per raggiungere per la prima volta la spiaggia di Tel Aviv In Israele, il film filopalestinese "T. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

