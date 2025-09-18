Israele contro Netanyahu perché accusato di essere troppo debole

Tel Aviv, 18 settembre 2025 – In Europa domina un racconto distorto sul rapporto tra Benjamin Netanyahu e gli israeliani. Nel Vecchio Continente le manifestazioni di piazza che spesso invadono Tel Aviv e dintorni vengono analizzate come se evidenziassero una frattura insanabile tra il premier ed il suo popolo; una sorta di presa di coscienza sui crimini in corso nella Striscia di Gaza. che neanche un legittimo senso di appartenenza propria bandiera può giustificare o tentare di nascondere. La realtà, tuttavia, è ben diversa, e per capirlo è sufficiente soggiornare per un periodo medio-lungo negli Stati Uniti d’America, in cui è presente la seconda comunità ebraica più grande del mondo – 6 milioni di persone – seconda solo a Israele stesso -, e frequentare le persone che ci vivono. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it