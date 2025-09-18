Israele contro il suo film scelto per rappresentarla agli Oscar 2026 | Vergognoso è filo-palestinese

Il dramma su un ragazzino palestinese che si intrufola in Israele per vedere il mare per la prima volta, trionfatore degli Oscar israeliani, ha attirato le critiche del governo che minaccia di tagliare i fondi all'Academy locale. Il ministro della cultura israeliano ha annunciato l'intenzione di tagliare i finanziamenti all'ente organizzatore degli Oscar israeliani, gli Ophir Awards, dopo il trionfo di The Sea, film su un ragazzino filo-palestinese che ha trionfato alla cerimonia conquistando vari premi tra cui quello per il miglior film, che lo candida automaticamente a rappresentare Israele agli Oscar 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

