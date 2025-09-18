Israele come una super Sparta il progetto autarchico di Netanyahu

Il primo ministro ha illustrato il suo programma per rompere l'isolamento del Paese e non subire danni economici dalla rottura delle relazioni internazionali. Immediate le critiche dei ministri di estrema destra e degli imprenditori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

La visione di Netanyahu di Israele come "Super Sparta" significa assedio eterno - Il richiamarsi costantemente al Vecchio Testamento, saccheggiandolo perfino per denominare le operazioni milita ...

Israele "Super Sparta": la promessa autarchica di Netanyahu - Israele come "Super Sparta" secondo la promessa di Netanyahu: esaltazione della guerra permanente.

