Israele avanza a Gaza ancora vittime

10.45 Bombe di Israele vicino agli ospedali a Gaza. Altre vittime. Continua la fuga dei palestinesi. Gaza è un inferno di vittime. "4 raid ogni ora". Oltre l'ondata di missili, l'Idf avanza anche via terra nell'enclave controllata da Hamas che condanna gli attacchi contro gli ospedali come "crimine di guerra". L'Onu, nell'indagine per "genocidio", evidenzia che è stato "distrutto il centro di fecondazione in vitro di Al Basma (morti 4.000 embrioni e altri 1.000 campioni)": questo "impedisce nuove nascite di palestinesi di Gaza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it