Israele avanza a Gaza ancora vittime
10.45 Bombe di Israele vicino agli ospedali a Gaza. Altre vittime. Continua la fuga dei palestinesi. Gaza è un inferno di vittime. "4 raid ogni ora". Oltre l'ondata di missili, l'Idf avanza anche via terra nell'enclave controllata da Hamas che condanna gli attacchi contro gli ospedali come "crimine di guerra". L'Onu, nell'indagine per "genocidio", evidenzia che è stato "distrutto il centro di fecondazione in vitro di Al Basma (morti 4.000 embrioni e altri 1.000 campioni)": questo "impedisce nuove nascite di palestinesi di Gaza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Israele avanza a Gaza City, Netanyahu: ora il rilascio degli ostaggi. Lite Meloni-Schlein
Israele avanza nella Striscia, Katz: “Le porte dell’inferno stanno per aprirsi a Gaza”
Gaza City sotto attacco, l’Idf avanza con soldati e carri armati: in Israele proteste violente per gli ostaggi
UE sospende accordo commerciale con #Israele per violazioni diritti umani a #Gaza. 65mila morti civili, esercito Netanyahu avanza su capitale Striscia. Misura più dura Bruxelles contro governo israeliano #UE #Israele #Gaza #commercio - X Vai su X
Gaza City, prosegue l’avanzata: Israele apre seconda via di fuga per i residenti - facebook.com Vai su Facebook
Partita offensiva di Israele su Gaza city, almeno 62 morti; Israele invade Gaza: scontri e decine di morti nella notte; Gaza City, prosegue l'avanzata di Israele: news oggi 17 settembre, live.
Gaza, raid israeliani vicino ospedali: 83 morti all'alba. Smotrich: «Striscia una miniera d'oro immobiliare» - L'Ue sospende il sostegno bilaterale al governo israeliano e propone sanzioni, che vanno dai dazi a misure contro ministri estremisti e coloni violenti. Segnala ilmessaggero.it
Usa: in 15 giorni può riprendere negoziato su Gaza. Capo negoziatore Israele incontra Witkoff a Londra - L’Unione europea censura le politiche di Israele con nuove misure sanzionatorie. ilsole24ore.com scrive