Ispezioni in due gallerie | chiusure e deviazioni sulla statale 640

Martedì 30 settembre, dalle 9 alle 14, gli ispettori dell’Ansfisa, l’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, effettueranno una verifica tecnica nelle gallerie Caltanissetta e Papazzo lungo la statale 640. L’attività rientra tra i controlli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: ispezioni - gallerie

Sulla #A1, per attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22 di domenica 21 alle 6 di lunedì 22 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello, verso Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbliga - X Vai su X

Alle Gallerie d’Italia un ritratto inedito del nostro Paese, un flusso di scatti realizzati anni fa e affiancati da un’originale colonna sonora - facebook.com Vai su Facebook

Ispezioni su 4 gallerie tra Varenna e Perledo: chiusure sulla Sp 72; Necessaria l'ispezione delle gallerie, ecco quando chiude la SP72 a lago; Chiusure notturne sull’A9 Lainate-Como-Chiasso.

A9, chiusure notturne tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate: date e percorso alternativo - Sulla A9 Lainate–Como–Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate. Secondo quicomo.it

“Lavori urgenti”. Due notti di chiusura per un’altra galleria a Moneglia - Moneglia – Il Comune di Moneglia realizza nuovi interventi “indifferibili” di sicurezza nelle gallerie di Moneglia. Da ilsecoloxix.it