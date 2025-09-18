Ispezioni in due gallerie | chiusure e deviazioni sulla statale 640

18 set 2025

Martedì 30 settembre, dalle 9 alle 14, gli ispettori dell’Ansfisa, l’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, effettueranno una verifica tecnica nelle gallerie Caltanissetta e Papazzo lungo la statale 640. L’attività rientra tra i controlli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

