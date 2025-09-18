Isee 2026 cosa succede se si esclude dal calcolo anche la prima casa?
Il 2026 potrebbe riservare alcune novità di calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente ( Isee ), in particolare per la prima casa. In una nuova procedura che già è divenuta realtà durante quest’anno per quanto riguarda i titoli di Stato, i buoni fruttiferi e i libretti di risparmio postale, si potrebbe escludere del tutto il valore dell’abitazione principale dove risiede la famiglie richiedente l’indicatore a differenza di quanto avviene tuttora. Una riforma del genere avrebbe, quale risultato, quello di espandere la platea di vari bonus, agevolazioni e misure attualmente previste per le famiglie o di abbassare il valore dell’Isee in modo da incrementare l’entità dell’aiuto. 🔗 Leggi su Lettera43.it
