Iscrizioni tardive | il dirigente scolastico deve garantire il diritto all’istruzione Cosa fanno le scuole

Orizzontescuola.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l’anno scolastico 202526 - fa sapere l'Ufficio scolastico di Genova - sono arrivate segnalazioni riguardo a rifiuti di iscrizioni cosiddette “tardive”, anche in situazioni che rientrano nel diritto-dovere di istruzione o addirittura nell’obbligo scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: iscrizioni - tardive

Iscrizioni tardive: il dirigente scolastico deve garantire il diritto all’istruzione. Cosa fanno le scuole; Iscrizioni tardive a scuola e trasferimenti da una scuola a un'altra in corso d'anno: quando è possibile?; Iscrizioni 2023/24, come richiedere il trasferimento di iscrizione.

Avvio dell’anno scolastico 2025-2026 nell’Alto Milanese tra reggenze e posti scoperti - Il calendario scolastico lombardo conferma l’avvio delle lezioni il 5 settembre all’Infanzia e il 12 settembre alla Primaria e Secondaria e finiranno l’8 giugno 2026 ... Scrive legnanonews.com

Dimensionamento scolastico, si salvano 129 autonomie/ Il 18 gennaio al via le iscrizioni 2024/2025 - Giungono inesorabili i primi effetti della riorganizzazione della rete scolastica decisa dal governo Draghi e poi corretta da quello Meloni e attuata ora dalle Regioni sulla scia del decreto ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Iscrizioni Tardive Dirigente Scolastico