Iscrizioni tardive | il dirigente scolastico deve garantire il diritto all’istruzione Cosa fanno le scuole

Per l'anno scolastico 202526 - fa sapere l'Ufficio scolastico di Genova - sono arrivate segnalazioni riguardo a rifiuti di iscrizioni cosiddette "tardive", anche in situazioni che rientrano nel diritto-dovere di istruzione o addirittura nell'obbligo scolastico.

Pubblichiamo la lettera che l'associazione genitori della scuola elementare A.Mellini ci ha inviato. Cari genitori, purtroppo le iscrizioni che sono arrivate per il prossimo anno scolastico non sono state sufficienti a formare una classe e con solo 8 bambini di baci

Avvio dell'anno scolastico 2025-2026 nell'Alto Milanese tra reggenze e posti scoperti - Il calendario scolastico lombardo conferma l'avvio delle lezioni il 5 settembre all'Infanzia e il 12 settembre alla Primaria e Secondaria e finiranno l'8 giugno 2026

Dimensionamento scolastico, si salvano 129 autonomie/ Il 18 gennaio al via le iscrizioni 2024/2025 - Giungono inesorabili i primi effetti della riorganizzazione della rete scolastica decisa dal governo Draghi e poi corretta da quello Meloni e attuata ora dalle Regioni sulla scia del decreto