Isak più instabile del previsto nel debutto di Liverpool

2025-09-17 23:58:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il manager del Liverpool Arne Slot ha dichiarato di aver trovato record che firma Alexander Isak “una gioia da guardare” dopo aver fatto il suo debutto nella vittoria per 3-2 sull’Atletico Madrid. La firma di £ 125 milioni da Newcastle è iniziata ad Anfield e si è collegata bene a volte con i suoi nuovi compagni di squadra, arricciandosi nel primo tempo. Non era sul referto, poiché il capitano Virgil Van Dijk si dirigeva in un altro vincitore in ritardo, ma Slot era contento del suo display. Ha detto: “In particolare mi sono contento perché nei 60 minuti ha giocato sembrava abbastanza in forma per me. 🔗 Leggi su Justcalcio.com