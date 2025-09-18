Isabel Russinova ringrazia il Murri | Mi ha permesso di ritrovare luce

Fermo, 18 settembre 2025 – E’ sempre stata molto legata al territorio fermano Isabel Russinova, pseudonimo di Maria Isabella Cociani, è un’attrice (sia cinematografica che teatrale), conduttrice televisiva, scrittrice ed ex modella, donna di rara grazie a bellezza. Il pubblico fermano la ricorda anche come presentatrice, nel nostro territorio ha una casa e tanti amici, da qualche tempo ha anche un legame speciale che vale come una seconda nascita. Oggi Isabel vuole raccontare e condividere la sua esperienza da paziente presso l’ospedale Murri di Fermo, da cui è appena uscita dopo diversi giorni di ricovero, qui ha trovato la strada verso la guarigione da un problema di salute mai messo a fuoco prima: “Sono stata ricoverata nel reparto di gastroenterologia diretto dal primario Giampiero Macarri, oggi sento importante mostrare la mia gratitudine per l’operato svolto dallo staff medico ed organizzativo a dimostrazione dell’efficienza di questa struttura e, naturalmente dell’importanza della sanità pubblica”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

