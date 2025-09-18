Irpef taglio fino a 60mila euro? Leo | Ceto medio priorità
Roma, 18 set. (Adnkronos) - “Il ceto medio è una priorità, ci vogliamo muovere per la fascia 28-50mila euro portando l'aliquota dal 35 al 33% ed eventualmente allargarci sino ai 60mila euro" un intervento che complessivamente "interesserebbe 13,6 milioni di contribuenti" e "quindi ha esigenze” da soddisfare in materia di conti pubblici. Così il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, nel suo intervento a Tele Fisco, organizzato dal Sole 24 Ore, affermando che a questo intervento si potrebbe “aggiungere il meccanismo di rivalutazione delle detrazioni in relazione alla composizione del nucleo familiare”, perché sono “temi da trattare un po' congiuntamente”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
