IRON MAIDEN | una data allo Stadio San Siro di Milano a giugno 2026

Dopo l’incredibile successo ottenuto allo Stadio Euganeo di Padova lo scorso luglio, gli IRON MAIDEN tornano in Italia con un’unica data allo Stadio San Siro di Milano il 17 giugno 2026.. La band annuncia oggi nuovi appuntamenti del loro “ Run For Your Lives World Tour ”, tour che celebra i 50 anni di carriera degli Iron Maiden proponendo uno show speciale con una scaletta di grandi successi estrapolati dagli album che vanno dall’omonimo debutto, uscito nel 1980, fino a “Fear Of The Dark” del 1992. Per la prima volta nella storia, lo Stadio San Siro di Milano ospiterà un evento heavy metal: un’occasione imperdibile per vivere uno show davvero indimenticabile. 🔗 Leggi su 361magazine.com
