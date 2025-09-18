Iron Maiden in concerto a San Siro nel 2026 | la prima al Meazza per il metal

Milanotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà degli Iron Maiden la prima esibizione heavy metal allo stadio di San Siro. La band britannica ha annunciato, giovedì 18 settembre, le nuove date del “Run for your lives World Tour” e tra queste c'è proprio lo stadio Meazza, il 17 giugno 2026 a partire dalle 19.20. Non è la prima volta che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

