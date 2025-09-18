Iron Maiden concerto a San Siro | finalmente il metal entra al Meazza | la data e i biglietti

Milano, 18 settembre 2025 – L’heavy metal “sfonda” la porta dello stadio di San Siro. Finalmente, dopo decenni di attesa, una band di metallo pesante potrà diffondere le sue note nella Scala del calcio e del rock. Stiamo parlando degli Iron Maiden, che si esibiranno al Meazza il 17 giugno 2026. IRON MAIDEN 2025 JOHN McMURTRIE La band inglese già in passato aveva provato ad avere una data nello stadio milanese, ma senza successo. Oggi, invece, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte di Mc2, il promoter italiano che porta in Italia quasi tutte le più grandi band metal. Ma ecco il testo dell’annuncio di Mc2: "Dopo l’incredibile successo ottenuto allo Stadio Euganeo di Padova lo scorso luglio, gli Iron Maiden tornano in Italia con un’unica incredibile data la prossima estate! 17 giugno 2026 Milano, Stadio San Siro”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

