Iron Maiden a San Siro | il metal conquista il Meazza per la prima volta
Che il metal sia una musica senza tempo è noto da tempo. L’ennesima conferma arriva dalla notizia che gli Iron Maiden si esibiranno a San Siro il 17 giugno del 2026. I Maiden sono la band simbolo del genere fin dal lontano 1980. Adesso, dopo 46 anni di palasport, arene e festival arrivano alla Scala del Calcio per uno show che resterà nella storia del gruppo e della musica live in Italia. Steve Harris, bassista e fondatore del gruppo commenta: “ Siamo tutti entusiasti di questo RUN FOR YOUR LIVES TOUR. I fan sono stati fantastici, la scaletta è perfetta per il 50° anniversario, lo spettacolo è probabilmente il nostro migliore di sempre e la richiesta di biglietti è stata incredibile, con quasi tutti i tagliandi esauriti e oltre un milione di fan presenti. 🔗 Leggi su Panorama.it
