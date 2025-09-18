Iron Maiden a San Siro annunciato lo storico live il 17 giugno 2026
Gli Iron Maiden hanno annunciato le prime date di un fitto calendario che li porterà in Europa nel 2026 per il Run For your Lives Tour e tra queste date quella milanese segnerà un giorno storico per i fan della musica metal in Italia. Il 17 giugno 2026, infatti la band inglese sarò protagonisti di un grande show allo Stadio San Siro a Milano che, per l’occasione e per la prima volta da quando la musica è entrata al Meazza, diventerà la Scala del Metal. La band, reduce dal successo ottenuto allo Stadio Euganeo di Padova lo scorso luglio, si esibirà dal vivo il prossimo anno a Milano, per celebrare nuovamente con i fan italiani i 50 anni di carriera e proporre una scaletta di grandi successi estrapolati dagli album che vanno dall’omonimo debutto, uscito nel 1980, fino a ‘Fear Of The Dark’ del 1992. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: iron - maiden
