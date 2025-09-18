Iron Maiden a San Siro annunciato lo storico live il 17 giugno 2026

Lapresse.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Iron Maiden hanno annunciato le prime date di un fitto calendario che li porterà in Europa nel 2026 per il Run For your Lives Tour e tra queste date quella milanese segnerà un giorno storico per i fan della musica metal in Italia. Il 17 giugno 2026, infatti la band inglese sarò protagonisti di un grande show allo Stadio San Siro a Milano che, per l’occasione e per la prima volta da quando la musica è entrata al Meazza, diventerà la Scala del Metal. La band, reduce dal successo ottenuto allo Stadio Euganeo di Padova lo scorso luglio, si esibirà dal vivo il prossimo anno a Milano, per celebrare nuovamente con i fan italiani i 50 anni di carriera e proporre una scaletta di grandi successi estrapolati dagli album che vanno dall’omonimo debutto, uscito nel 1980, fino a ‘Fear Of The Dark’ del 1992. 🔗 Leggi su Lapresse.it

iron maiden a san siro annunciato lo storico live il 17 giugno 2026

© Lapresse.it - Iron Maiden a San Siro, annunciato lo storico live il 17 giugno 2026

In questa notizia si parla di: iron - maiden

Gli Iron Maiden si sbilanciano: rifiuterebbero l’invito a suonare a Glastonbury

La Royal Mint ha emesso una moneta per celebrare i 50 anni degli Iron Maiden

Iron Maiden all'Euganeo, attesi fan da tutta Europa ma la Consulta di quartiere protesta

IRON MAIDEN: a Milano allo Stadio San Siro!; Iron Maiden: un concerto a San Siro nel 2026; Iron Maiden, concerto a San Siro: finalmente il metal entra al Meazza: la data e i biglietti.

iron maiden san siroGli Iron Maiden a giugno a San Siro - È l’unica data italiana tour europeo della band del 2026, estensione del giro di concerti per i 50 anni di attività. Come scrive rollingstone.it

iron maiden san siroIron Maiden, concerto a San Siro: finalmente il metal entra al Meazza: la data e i biglietti - Dopo decenni di attesa, una band di metallo pesante potrà diffondere le sue note nella Scala del calcio e del rock ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Iron Maiden San Siro