Gli Iron Maiden hanno annunciato le prime date di un fitto calendario che li porterà in Europa nel 2026 per il Run For your Lives Tour e tra queste date quella milanese segnerà un giorno storico per i fan della musica metal in Italia. Il 17 giugno 2026, infatti la band inglese sarò protagonisti di un grande show allo Stadio San Siro a Milano che, per l’occasione e per la prima volta da quando la musica è entrata al Meazza, diventerà la Scala del Metal. La band, reduce dal successo ottenuto allo Stadio Euganeo di Padova lo scorso luglio, si esibirà dal vivo il prossimo anno a Milano, per celebrare nuovamente con i fan italiani i 50 anni di carriera e proporre una scaletta di grandi successi estrapolati dagli album che vanno dall’omonimo debutto, uscito nel 1980, fino a ‘Fear Of The Dark’ del 1992. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iron Maiden a San Siro, annunciato lo storico live il 17 giugno 2026