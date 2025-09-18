Iron Maiden a Milano il 17 giugno 2026 | le info e i biglietti
Gli Iron Maiden tornano in Italia e sono pronti a far vibrare San Siro. Per la prima volta nella storia, la Scala del calcio ospiterà un evento di puro heavy metal con l’unica tappa nel nostro Paese della band britannica. Steve Harris, Bruce Dickinson e compagni si esibiranno a Milano il 17 giugno 2026 con il loro Run For Your Lives World Tour per celebrare, un anno dopo l’evento a Padova, i 50 anni di carriera con una scaletta unica. Proporranno infatti brani che andranno dal primo album omonimo del 1980 fino al celebre Fear of the Dark del 1992, tra cui estratti da The Number of the Beast, Piece of Mind e Seventh Son of a Seventh Son. 🔗 Leggi su Lettera43.it
