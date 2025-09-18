Io sono Farah perché la soap turca di successo è stata sospesa da Mediaset

Io sono Farah è stata una delle sorprese televisive dell'estate. La soap turca, trasmessa da Mediaset, ha saputo catturare l'attenzione degli spettatori fin dal debutto, nonostante il periodo non fosse dei più favorevoli per conquistare ascolti record. In piena estate, quando la televisione generalista tende a rallentare, la dizi con protagonista Demet Ozdemir è riuscita a tenere incollati allo schermo migliaia di fan, grazie al suo mix di intrighi, passioni e nuovi amori. "Io sono Farah": la soap turca di successo sospesa da Mediaset. L'attrice, già nota al pubblico italiano per altre produzioni di successo, ha dato volto e anima a un personaggio complesso come Farah, capace di commuovere e appassionare.

IO SONO FARAH DEBUTTA SU CANALE 5: TEST A SORPRESA IN VISTA DI UNA SVOLTA EPOCALE?

Io sono Farah, replica puntata del 5 agosto in streaming | Video Mediaset

Io sono Farah, ferie prolungate per la soap turca di Canale 5

Io Sono Farah: serie completa in esclusiva su Dreamers and Love - La serie completa Io Sono Farah è disponibile in esclusiva assoluta su Dreamers and Love, channel a pagamento di Mediaset Infinity.

Io Sono Farah conquista Mediaset Infinity: la serie turca sbarca su Dreamers and Love tra passioni e colpi di scena - Demet Özdemir torna a emozionare con una storia d'amore, passione e pericolo: Io Sono Farah debutta in esclusiva su Dreamers and Love di Mediaset Infinity.

