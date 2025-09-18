Io sono Farah perché la soap turca di successo è stata sospesa da Mediaset

News tv. Io sono Farah è stata una delle sorprese televisive dell’estate. La soap turca, trasmessa da Mediaset, ha saputo catturare l’attenzione degli spettatori fin dal debutto, nonostante il periodo non fosse dei più favorevoli per conquistare ascolti record. In piena estate, quando la televisione generalista tende a rallentare, la dizi con protagonista Demet Ozdemir è riuscita a tenere incollati allo schermo migliaia di fan, grazie al suo mix di intrighi, passioni e nuovi amori. “Io sono Farah”: la soap turca di successo sospesa da Mediaset. L’attrice, già nota al pubblico italiano per altre produzioni di successo, ha dato volto e anima a un personaggio complesso come Farah, capace di commuovere e appassionare. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Io sono Farah”, perché la soap turca di successo è stata sospesa da Mediaset

