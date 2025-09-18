Investiti 17 milioni in opere pubbliche

"Nel 2024 abbiamo investito come non era mai accaduto nei dieci anni precedenti". I cantieri proseguono anche quest’anno con interventi in tutta la città. A sottolineare gli investimenti in opere e infrastrutture è l’amministrazione Angelini che presenta i numeri del bilancio consolidato 2024, approvato dal consiglio comunale. "Una parte importante del bilancio è stata dedicata agli investimenti pubblici e alla rigenerazione urbana. Nel 2024 sono stati spesi 17,2 milioni di euro in conto capitale, il valore più alto degli ultimi dieci anni, destinati a interventi concreti e visibili: completamento del primo stralcio di viale Ceccarini e avvio del secondo, riqualificazione del Lungomare Sud, interventi sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, investimenti su scuole, impianti sportivi, infrastrutture e decoro urbano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

