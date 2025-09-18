Investiti 17 milioni in opere pubbliche
"Nel 2024 abbiamo investito come non era mai accaduto nei dieci anni precedenti". I cantieri proseguono anche quest’anno con interventi in tutta la città. A sottolineare gli investimenti in opere e infrastrutture è l’amministrazione Angelini che presenta i numeri del bilancio consolidato 2024, approvato dal consiglio comunale. "Una parte importante del bilancio è stata dedicata agli investimenti pubblici e alla rigenerazione urbana. Nel 2024 sono stati spesi 17,2 milioni di euro in conto capitale, il valore più alto degli ultimi dieci anni, destinati a interventi concreti e visibili: completamento del primo stralcio di viale Ceccarini e avvio del secondo, riqualificazione del Lungomare Sud, interventi sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, investimenti su scuole, impianti sportivi, infrastrutture e decoro urbano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: investiti - milioni
Frana in Val Bregaglia, Bondo rinasce dopo la tragedia: investiti 52 milioni di franchi
Coca-Cola presenta il suo nuovo bilancio di sostenibilità: a Nogara investiti oltre 42 milioni di euro nell'ultimo biennio
Restyling dell’ospedale. Interventi verso la fine. Investiti oltre 4 milioni
In questa foto ci sono 100 milioni investiti per 3 giocatori che possono fare la differenza da subito. Noi non possiamo schierare L.Henrique, Diouf, Martinez (70 milioni) perché acerbi. - facebook.com Vai su Facebook
? Oltre 3 milioni investiti per il restauro dello stadio Pisa! Scopri come questi fondi stanno trasformando il nostro stadio e migliorando l'esperienza dei tifosi! #Pisa #Investimenti #Calcio - X Vai su X
Investiti 17 milioni in opere pubbliche; Manutenzione strade e marciapiedi: investimento da 7 milioni a Monza; A Massa e Cesano Maderno opere di bonifica con fondi Pnrr per 17 milioni.
Ferrovie, Rixi: “In piano da 300 miliardi grandi progetti ma anche opere per vita quotidiana” - I 300 miliardi investiti sulle ferrovie sono "un lavoro come in Italia non si è visto dalla ricostruzione postbellica: opere di rilievo internazionale insieme ad opere di connettività" i ... Da msn.com
Saluggia, ci sono i 17 milioni per argine ex Sorin-Avogadro - Il Comune di Saluggia (Vercelli) rende noto che un decreto della Regione Piemonte ufficializza il finanziamento di 17 milioni di euro destinato alla realizzazione dell'argine di contenimento e ... Si legge su ansa.it