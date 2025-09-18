Dopo la casa madre, anche la ditta appaltatrice migliora le condizioni dei lavoratori. Accordo alla Mpm di Villasanta – una delle società esterne della galassia Rovagnati – sul premio di produzione pari a 1.750 euro dall’1 gennaio per tutti e sull’aumento del ticket restaurant a 6 euro da questo mese. "Un risultato significativo che prosegue nel solco già tracciato con l’accordo direttamente con il colosso del Gran Biscotto per le internalizzazioni firmato a luglio – dicono Giovanni Riccardi della Filt-Cgil e Ferdinando Sannino della Fit-Cisl -. Ancora una volta si conferma l’importanza della contrattazione di sito e della partecipazione attiva del personale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Intesa alla Mpm sul premio di produzione