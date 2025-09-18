Intervista e applausi choc a Riina Jr | Io in perenne emergenza come i bambini di Gaza
Si paragona ai bambini che vivono a Gaza, «perché come i piccoli palestinesi da bimbo ho vissuto sempre come se fossi in perenne emergenza». Anche se, «quando dovevamo scappare da un rifugio all’altro con papà, per me era come una festa perché conoscevo posti nuovi e gente nuova. Sono pure nato nella clinica Noto, la più famosa di Palermo, col nome e cognome di mio padre. E tutti lo sapevano».. 🔗 Leggi su Feedpress.me
