Intervista al figlio di Totò Riina per Giuseppe Salvatore il padre era un uomo onesto con la U maiuscola

Il figlio di Totò Riina, Salvuccio, ha rilasciato un'intervista in cui difende il padre e nega ogni crimine da lui commesso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Intervista al figlio di Totò Riina, per Giuseppe Salvatore il padre era un "uomo onesto con la U maiuscola"

L'intervista choc del figlio di Totò Riina: «Mio padre uomo che ha combattuto il sistema». E viene applaudito

In un'intervista a la Repubblica, Mario Calabresi, figlio del commissario Luigi Calabresi, ci ricorda una verità trasversale: le vittime del terrorismo non si strumentalizzano. "La mia famiglia ha pagato un prezzo terribile per la violenza della sinistra extraparlamen

Il figlio di Totò Riina | Mio padre non ordinò l' omicidio di Falcone | Presidente Antimafia Sicilia | Non offenda la nostra terra; Totò Riina il figlio mette all’asta il suo ritratto | Lui ha vissuto vive e vivrà sempre in e con Noi La rabbia di Corleone.

