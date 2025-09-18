Intervista ad Alessia Amati Letture_in_Salotto autrice del libro Le falene di Ursula
Le falene di Ursula è il primo libro – edito Rebelle Edizioni – dell’autrice Alessia Amati nota anche sui social come @LettureinSalotto. Uno spazio confortevole e magico per chiunque ami le atmosfere witchy e cottagecore, ma anche per chi non rinuncia a sorseggiare un tè in pieno stile Downton Abbey non disdegnando brughiere incantate e foreste stregate. Alessia Amati, intervista all’autrice del libro ”Le falene di Ursula”. Illustrazione interni ”Le Falene di Ursula”, Rebelle Edizioni M.M: Il tuo spazio digitale su Instagram, @Lettureinsalotto, è fra i più interessanti e cozy che si possano trovare sui social. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: intervista - alessia
L’Isola dei Famosi 2025, intervista esclusiva ad Alessia Fabiani: “Sono stata me stessa, non mi aspettavo tanta strategia da parte degli altri. Cristina Plevani sapeva esattamente come muoversi da esperta di reality. Faccio il tifo per Mario Adinolfi”
Nuova intervista Volley Lugano! Oggi conosciamo meglio Alessia Sordo, 20 anni, schiacciatrice alla sua terza stagione con il Volley Lugano. Ha iniziato a giocare a 9 anni a Fossano e a 15 è approdata al Cuneo Granda Volley, conquistando il primo po - facebook.com Vai su Facebook
In questa intervista sul @ilrestodelcarlino provo a spiegare, dopo l’#attacco israeliano di ieri al #qatar perché #telaviv non è interessato a una #tegua e perché colpire il #golfo potrebbe diventare una mossa pericolosissima. Grazie a @beppeboni per avermi a - X Vai su X