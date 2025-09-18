Interporto il nuovo hub logistico | Vinta una sfida lunga trent’anni
Un taglio del nastro che profuma di riscatto e di futuro, avvenuto pochi minuti prima delle 17.15, ieri pomeriggio, all’ Interporto delle Marche di Jesi. Davanti alla nuova palazzina direzionale, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha parlato di "un’opera concreta, fatta di lavoro e di persone". Il presidente Massimo Stronati, invece, ha ricordato "una sfida lunga trent’anni, di rilancio grazie all’impegno delle istituzioni e alla capitalizzazione garantita dalla Regione", mentre il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, ha aggiunto che "questo è un punto di sintesi tra memoria, sviluppo e comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
