Internati militari Rossano Corradetti invitato al Quirinale

Ilrestodelcarlino.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maestro Rossano Corradetti, originario di Montottone e residente a Fermo, è stato invitato al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per partecipare domani 19 settembre alla prima cerimonia ufficiale in ricordo degli Imi (Internati Militari Italiani). Il musicista e compositore fermano, negli ultimi anni si era impegnato affinché la storia riconoscesse l’umanità dei tanti Imi, come suo padre Mario Corradetti, che nel settembre del 1943, dopo aver detto ‘No’ alla Wermacht, fu fatto prigioniero dalla Luftwaff a Larissa Grecia e deportato in vari campi di concentramento nazisti in Germania tra cui gli stalag di Sandbostel XB e Wietzendorf XBZ con il numero di matricola 192792 fino all’ottobre del 1945. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

internati militari rossano corradetti invitato al quirinale

© Ilrestodelcarlino.it - Internati militari,. Rossano Corradetti invitato al Quirinale

In questa notizia si parla di: internati - militari

Internati militari italiani: perseguitati da Hitler, li risarcirà Roma

Giornata nazionale degli internati militari nei lager nazisti: le iniziative a Cittanova

Internati militari,. Rossano Corradetti invitato al Quirinale; Rossano Corradetti al Quirinale: la memoria degli Internati Militari Italiani trova finalmente voce; La Casa Museo “Mario Corradetti” apre le sue porte in occasione del 25 aprile.

"Internati militari, la mia battaglia per papà" - "Per me l’8 gennaio è stato un giorno speciale, il riconoscimento di una lungo percorso personale dedicato a dare la giusta dignità agli Imi (internati militari italiani)". Da ilrestodelcarlino.it

Internati militari: medaglia d’onore per 38 castionesi - verranno consegnate sabato 14 dicembre a Castione della Presolana ai parenti degli internati militari ... Scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Internati Militari Rossano Corradetti