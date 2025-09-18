Internati militari Rossano Corradetti invitato al Quirinale
Il maestro Rossano Corradetti, originario di Montottone e residente a Fermo, è stato invitato al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per partecipare domani 19 settembre alla prima cerimonia ufficiale in ricordo degli Imi (Internati Militari Italiani). Il musicista e compositore fermano, negli ultimi anni si era impegnato affinché la storia riconoscesse l’umanità dei tanti Imi, come suo padre Mario Corradetti, che nel settembre del 1943, dopo aver detto ‘No’ alla Wermacht, fu fatto prigioniero dalla Luftwaff a Larissa Grecia e deportato in vari campi di concentramento nazisti in Germania tra cui gli stalag di Sandbostel XB e Wietzendorf XBZ con il numero di matricola 192792 fino all’ottobre del 1945. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
