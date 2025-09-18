Interinali Alia in bilico 222 posti | i sindacati denunciano L’azienda | Nessuna ricaduta sui servizi
“Si avvicina la data di scadenza dei contratti dei lavoratori interinali di Alia e su 277 persone, non saranno rinnovate 222. Si tratta di personale che contribuisce a garantire i servizi di igiene urbana delle nostre città. Chiediamo la stabilizzazione di queste figure e risposte chiare per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
