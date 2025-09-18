Inter Women passaggio al secondo turno assicurato in Europa | Piovani ora guarda alla final four di Serie A Women’s Cup
Dopo essersi assicurate il passaggio del turno già nei confini italiani con la vittoria per 4-1, l’Inter Women conferma il passaggio al secondo turno di Women’s Europa Cup battendo l’Hibernian per 1-0 anche ad Edimburgo. Masa Tomasevic si è resa protagonista del match firmando il gol decisivo affinché le ragazze di Piovani continuassero il proprio percorso europeo. Adesso però archiviata questa vittoria, le nerazzurre dovranno affrontare un nuovo ostacolo che potrebbe migliorare ancor di più l’umore in casa Inter. Piovani, infatti, guiderà la sua formazione anche nella Final Four di Serie A Women’s Cup, raggiunta nonostante la sconfitta contro il Como nella scorsa giornata. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - women
Bowen: «Rinnovo Inter Women? Mai dubbi! Ora a caccia di trofei»
Csiszar dal ritiro dell’Inter Women: «Tanto motivate. Vogliamo vincere insieme!»
Inter Women, fatta per Vilhjálmsdóttir dal Bayern Monaco: le cifre e i dettagli del super colpo – ESCLUSIVA
Il sigillo del passaggio turno #ForzaInter #InterWomen #UWEC #HibernianInter - X Vai su X
Il Como Women espugna il campo dell'Inter Women e chiude il girone di Serie A Women's Cup con 4 punti. Decisiva Alisha Lehmann al 78' - facebook.com Vai su Facebook
Inter Women, Tomasevic firma il passaggio del turno in Europa; Piovani: Grande vittoria, siamo orgogliosi del passaggio del turno; Maša Tomasevic Archivi.
Inter, Piovani: "Felici per il passaggio del turno. Scendiamo sempre in campo per vincere" - “Siamo molto contenti, ci tenevamo in modo particolare a far felici noi stessi e la società per questo passaggio del turno”. Come scrive tuttomercatoweb.com
Inter in Scozia per andare avanti in Europa. Il programma della Women's Europa Cup - Questa sera l’Inter scenderà in campo in Scozia per la gara di ritorno contro l’Hibernian per conquistare il passaggio al secondo turno. Si legge su tuttomercatoweb.com