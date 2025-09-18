Inter via libera alla cessione di Lautaro Martinez | scelta già fatta

I nerazzurri sono usciti vittoriosi dalla trasferta con l’Ajax senza l’argentino e con Pio Esposito-Thuram al suo posto, convincendo molti a privarsi di lui L’Inter si è rialzata dopo due brutte sconfitte in campionato. La vittoria in casa dell’Ajax ha senza dubbio risollevato il morale della squadra così come dei tifosi, con una buona prestazione. Contavano soprattutto i tre punti, ma anche dare risposte oltre il risultato era importante. Soprattutto considerando che la squadra di Chivu arrivava da un ko casalingo con l’Udinese e quello con la Juventus facendosi ribaltare nei 10 minuti finali. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

