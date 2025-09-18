Inter U23 Fiordilino in pieno recupero regala la prima vittoria in campionato | battuta 2-1 la Virtus Verona
L’ Inter U23 di Stefano Vecchi ha centrato la prima vittoria in Serie C. In occasione del recupero della terza giornata del Girone A di Serie C, i nerazzurri hanno affrontato in trasferta la Virtus Verona di Luigi Fresco. Zuberek e compagni hanno esultato per i tre punti per la prima L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - fiordilino
Mercato Inter U23, idea Fiordilino per il il centrocampo? Intanto lui saluta così la Triestina
Fiordilino all’Inter U23, rinforzo d’esperienza per la squadra di Vecchi: tutti i dettagli sul nuovo giocatore nerazzurro
Fiordilino Inter U23, ora è ufficiale: colpo d’esperienza a centrocampo per la seconda squadra! Il comunicato
Primo successo in Serie C per l'#Inter Under 23 che contro la Virtus Verona trova i tre punti allo scadere grazie al gol di #Fiordilino. #InterU23 - X Vai su X
La prima vittoria in #SerieC dei baby nerazzurri arriva in rimonta! Decisivo #Fiordilino al 95' per portare a quota 5 punti la squadra di #Vecchi. #VirtusVeronaInterU23 finisce qui #internews24 - facebook.com Vai su Facebook
Serie C, Virtus Verona-Inter U23 1-2 risultato finale: Fiordilino allo scadere, prima vittoria; Vince al 90’ l’Inter U23 e conquista la prima vittoria stagionale contro la Virtus Verona; Serie C girone A. Virtus Verona beffata all'ultimo minuto di recupero.
Prima storica vittoria in C per l'Inter U23, 2-1 in casa della Virtus Verona: decide Fiordilino - Prima storica vittoria per l'Inter U23 che dopo due pareggi e una sconfitta trova il primo successo in Serie C. Secondo tuttomercatoweb.com
Serie C, Virtus Verona-Inter U23 1-2 risultato finale: Fiordilino allo scadere, prima vittoria - Prima vittoria in campionato per l'Inter U23, che batte in rimonta la Virtus Verona nel recupero della terza giornata di campionato e sale così a quota 5 punti in classifica. Da msn.com