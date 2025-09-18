Inter Thuram splende | Chivu si gode il suo bomber
In quelle delle strade di Milano, un detto recita “ El segna semper lu “. Tradotta dal dialetto all’italiano, questa frase significherebbe “segna sempre lui”. Questo è il caso di Marcus Thuram, che ha iniziato la nuova stagione con il turbo. Il francese si è lasciato alle spalle il finale della scorsa annata, in cui sembrava essere finito in un vero e proprio tunnel senza via d’uscita. L’ex Borussia Monchengladbach è stato sempre fra i migliori in campo di queste prime uscite dell’Inter, sia per via dei gol che delle prestazioni individuali. La gara disputata ieri con l’Ajax – e vinta per 2-0 – non fa eccezione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - thuram
Inter, nuovo colpo di scena: Thuram “attacca” Lautaro, sono ai ferri corti
Inter, due big dalla Premier su Thuram: Marotta ha già pronto il sostituto
Inter, Ausilio scopre le carte: svelato il futuro di Thuram, Calhanoglu e non solo
TS - Thuram-Sommer: l'#Inter batte l'Ajax coi due più criticati dopo la Juve - X Vai su X
Champions League: Marcus Thuram trascina l'Inter. Troppo PSG per l'Atalanta Dopo il pareggio della Juventus, la prima giornata della League Phase ha visto impegnate Inter e Atalanta. La squadra di Chivu ha vinto 2-0 in trasferta contro l'Ajax grazie alla d - facebook.com Vai su Facebook
Ajax-Inter, Thuram e la vecchia guardia portano Chivu fuori dalla crisi - Ecco cosa ha funzionato e cosa va migliorato dopo il successo in terra olandese Ajax Inter Champions Le ... Si legge su panorama.it
Thuram anima dell'Inter. Chivu consacra Pio Esposito: "Merita tutti gli elogi" - Cristian Chivu esce dalla Johan Cruijff Arena soddisfatto, con tre punti che sono ossigeno puro all’esordio. Scrive tuttomercatoweb.com