Inter Thuram splende | Chivu si gode il suo bomber

In quelle delle strade di Milano, un detto recita “ El segna semper lu “. Tradotta dal dialetto all’italiano, questa frase significherebbe “segna sempre lui”. Questo è il caso di Marcus Thuram, che ha iniziato la nuova stagione con il turbo. Il francese si è lasciato alle spalle il finale della scorsa annata, in cui sembrava essere finito in un vero e proprio tunnel senza via d’uscita. L’ex Borussia Monchengladbach è stato sempre fra i migliori in campo di queste prime uscite dell’Inter, sia per via dei gol che delle prestazioni individuali. La gara disputata ieri con l’Ajax – e vinta per 2-0 – non fa eccezione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

