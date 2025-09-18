Inter Thuram a Prime | Esposito? Io non ero così forte

Nella serata di ieri l’Inter di Cristian Chivu si è imposta per 0-2 sull’Ajax nella prima partita del maxi girone di Champions League. L’eroe di serata è stato Marcus Thuram, autore di una doppietta decisiva di testa. Al termine della gara il francese è stato intervistato da Amazon Prime Video. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Thuram a Prime: “Esposito? Io non ero così forte”

