Si sa, in ogni qual tipo di contesto è sempre fondamentale sentire la fiducia del prossimo, per poter rendere nel migliore dei modi. Dopo l'errore commesso contro la Juventus, in occasione del gol del 4-3 di Vasilije Adzic, Yann Sommer è finito nell'occhio del ciclone, accusato come il colpevole della sconfitta dell'Inter. Nei giorni antecedenti alla sfida con l'Ajax, i media e non solo hanno parlato di una possibile panchina per lo svizzero. Nella conferenza stampa di avvicinamento al duello con i lancieri, però, Cristian Chivu è stato chiaro: "Oggi non mi sento di cambiare Yann su richiesta del popolo.

© Forzainter.eu - Inter, Sommer si riscatta: la scelta di Chivu paga