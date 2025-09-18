Inter senti Weghorst | Nel primo tempo siamo stati la squadra migliore eravamo dominanti

L' Inter ha esordito in Champions League con una vittoria bella e scaccia fantasmi in Olanda. Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam i nerazzurri di Cristian Chivu hanno regolato 2-0 l' Ajax con la doppietta firmata da Marcus Thuram. Due colpi di testa che hanno indirizzato la gara per l'Inter sul binario

Ajax, Weghorst controcorrente: "Nel primo tempo noi migliori dell'Inter. Meritavamo il vantaggio" - Intervistato ai microfoni di Ziggo Sport, l'attaccante dell'Ajax ha parlato del ko contro l'Inter elogiando. Si legge su tuttomercatoweb.com

Ajax-Inter, Weghorst: “Nel primo tempo meglio noi, eravamo dominanti. Nello spogliatoio…” - Inter, Wout Weghorst ha commentato la gara ai microfoni di Ziggo Sport: "Meglio noi nel primo tempo" ... Secondo msn.com