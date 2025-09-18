Inter-Sassuolo tutto ciò che c’è da sapere
L' Inter ha fornito alcune indicazioni sul come seguire la prossima gara di campionato, contro il Sassuolo. Neroverdi neopromossi che sono notoriamente una bestia nera della squadra nerazzurra, con entrambe le squadre che stanno affrontando un avvio di campionato complicato. Le ultime tre gare fra milanesi ed emiliani si sono concluse
In questa notizia si parla di: inter - sassuolo
Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola
Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A
Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi
Sassuolo-Inter, le formazioni ufficiali: Ballardini a 5, Inzaghi cambia tutto - Inzaghi fa turnover, Ballardini si affida ai titolari per cercare il bottino pieno e risollevarsi dalla zona retrocessione. Riporta calciomercato.com
Biglietti Inter-Sassuolo: prezzi e modalità d'acquisto - Sassuolo 21 settembre 2025 – Non manca molto alla 4^ giornata di campionato dell'Inter che si disputerà allo stadio Meazza di Milano contro il Sassuolo. fantacalcio.it scrive