dal sito ufficiale del club. Il Sassuolo ha proseguito la sua preparazione in vista della sfida di domenica sera a San Siro contro l’ Inter, con un allenamento pomeridiano al Mapei Football Center. La sessione, organizzata dal tecnico Fabio Grosso, ha visto i neroverdi impegnati in vari esercizi finalizzati a migliorare il gioco di squadra e la condizione fisica in vista della sfida con i nerazzurri. Fase di riscaldamento e sviluppo manovra. L’allenamento è iniziato con una fase di riscaldamento, fondamentale per preparare i muscoli ad intensità maggiori. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Sassuolo, seduta pomeridiana dei neroverdi in preparazione al match di San Siro: il report