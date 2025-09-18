Inter Sassuolo buone notizie su Lautaro Martinez e Darmian | verso il rientro in gruppo

Inter Sassuolo, Lautaro Martinez e Darmian pronti ad essere reintegrati nel gruppo di Chivu in vista dell’appuntamento di Serie A contro i neroverdi di Grosso. Arrivano aggiornamenti positivi per Cristian Chivu e la sua Inter in vista dei prossimi impegni di campionato. Dopo aver saltato la trasferta di Champions League contro l’ Ajax, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez sembra aver superato il problema alla schiena che lo aveva costretto a fermarsi. Anche Darmian, assente nella stessa gara, sta recuperando e potrebbe presto tornare disponibile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il capitano ha svolto lavoro personalizzato in palestra, mentre Darmian si è concentrato su esercizi sul campo: «In via di risoluzione i fastidi alla schiena per Darmian e Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Sassuolo, buone notizie su Lautaro Martinez e Darmian: verso il rientro in gruppo

