Inter ricordi Yann Karamoh? L'ex nerazzurro firma con il Porto

Ilprimatonazionale.it | 18 set 2025

Dell’ex Inter Yann Karamoh si erano perse le tracce quest’estate. Dopo la conclusione dell’avventura al Torino, il 27enne esterno offensivo ivoriano è rimasto svincolato, alla ricerca di una nuova sistemazione. Alla fine l’ex nerazzurro ha trovato casa.In Portogallo. Nelle scorse ore il classe ’98 ha firmato un contratto annuale con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

