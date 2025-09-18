Inter Primavera convocati Italia Under 20 | il ct Nunziata chiama gli attaccanti Iddrissou e Mosconi
Due giocatori dell’ Inter Primavera andranno a giocare il Mondiale Under 20, in programma in Cile dal 27 settembre al 20 ottobre. Il ct degli Azzurri, Carmine Nunziata, ha stilato la lista dei 21 convocati: nell’elenco due nerazzurri, gli attaccanti Jamal Iddrissou e Mattia Mosconi. L’Italia Under 20 parteciperà al Mondiale L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
