Inter Pio Esposito fa impazzire i tifosi | il debutto in Champions League fa ben sperare
Dall’Olanda l’Inter è tornata vittoriosa, grazie al 2-0 conquistato contro l’Ajax. Una vittoria necessaria che ha dato maggiore sicurezza ad una squadra proveniente da due match colmi di delusione. Tante le note liete che la formazione di Chivu ha riscoperto: Thuram è tornato a trascinare, Calhanoglu ha ripreso il ruolo di direttore d’orchestra e la difesa ha onorato il proprio ruolo. Ma più di tutti, a far parlare di sé è Francesco Pio Esposito, che ha perfettamente adibito al ruolo di vice-Lautaro, diventando il compagno di reparto perfetto per il bomber francese. Senza mettere il suo nome sul tabellone e anche senza aver mai calciato in porta, Pio Esposito è riuscito comunque a conquistare il cuore dei tifosi grazie a qualità importanti che lo hanno fatto apprezzare anche su un palcoscenico europeo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - esposito
