Inter Pio Esposito fa impazzire i tifosi | il debutto in Champions League fa ben sperare

Forzainter.eu | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’Olanda l’Inter è tornata vittoriosa, grazie al 2-0 conquistato contro l’Ajax. Una vittoria necessaria che ha dato maggiore sicurezza ad una squadra proveniente da due match colmi di delusione. Tante le note liete che la formazione di Chivu ha riscoperto: Thuram è tornato a trascinare, Calhanoglu ha ripreso il ruolo di direttore d’orchestra e la difesa ha onorato il proprio ruolo. Ma più di tutti, a far parlare di sé è Francesco Pio Esposito, che ha perfettamente adibito al ruolo di vice-Lautaro, diventando il compagno di reparto perfetto per il bomber francese. Senza mettere il suo nome sul tabellone e anche senza aver mai calciato in porta, Pio Esposito è riuscito comunque a conquistare il cuore dei tifosi grazie a qualità importanti che lo hanno fatto apprezzare anche su un palcoscenico europeo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter pio esposito fa impazzire i tifosi il debutto in champions league fa ben sperare

© Forzainter.eu - Inter, Pio Esposito fa impazzire i tifosi: il debutto in Champions League fa ben sperare

In questa notizia si parla di: inter - esposito

Inter, già finita con Esposito: arriva la cessione, resta in Serie A

Inter-River Plate LIVE 0-0: Martinez Quarta salva su Pio Esposito

Inter River Plate LIVE 0-0: occasionissima per Pio Esposito, Martinez Quarta gli dice di no

Pio Esposito fa impazzire i tifosi: “Deve giocare sempre”; Zero tiri ma più km di tutti e tanto lavoro: Inter, tutti pazzi per Pio Esposito; Inter, Pio Esposito: la prova da grande ad Amsterdam è un segnale a tutto il calcio italiano.

Pio Esposito fa impazzire i tifosi: “Deve giocare sempre”. Com’è andato l’esordio in Champions dell’attaccante che fa sperare l’Inter e la nazionale - Il giovane attaccante impressiona alla prima in Europa: prestazione matura e qualità. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

inter pio esposito faInter, Pio Esposito incanta contro l’Ajax: il dato è impressionante, nessuno come lui - Francesco Pio Esposito è stato tra gli assoluti protagonisti della sfida di ieri tra Ajax ed Inter. Da spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Pio Esposito Fa